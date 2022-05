Veel üks murdmaaäss hakkab laskesuusatajaks

Lampici alavahetus on ilmselt seotud ka majanduslike põhjustega, sest sloveenlanna kurtis eelmise hooaja jooksul korduvalt, et Sloveenia suusaliit ei toeta teda piisavalt.

Lampic hakkab treenima endise Austria koondise treeneri Ricco Grossi käe all, kes on väga lähedal lepingu sõlmimisele Sloveenia koondisega.

Lisaks on Lampicile alavahetusel abiks endine Sloveenia laskesuusataja Andreja Mali. Sloveenlanna on öelnud, et loodab suuremat edu saavutada 2026. aasta taliolümpiamängudel.