"Tahes tahtmata tõi nimekirja koostamine esile palju emotsioone ja mälestusi. Klubi on selle aja jooksul läbi teinud erinevaid muutusi - mänginud erinevaid liigasid ning vahetanud nime ja logo, kuid klubi vundament on alati olnud sama. Lisaks on meeskonnast läbi käinud igasuguseid vingeid mängijaid, kes on just pärast meie juures mängimist karjääriredelil sammu edasi teinud," ütles BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.