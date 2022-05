Vene ajakirjanik: jäähoki MM venelasteta on nagu inimene ilma jalata

"Aleksander Ovetškini, Jevgeni Malkini ja Sergei Bobrovski saabumine maailmameistrivõistlustele oleks olnud tohutu pluss mitte ainult jäähoki enda kvaliteedi jaoks, vaid ka oluline panus sponsorite ja fännide huvi suurendamiseks. Nüüd on see kõik kadunud...," kirjutab Zislis.

Ajakirjanik leiab, et eriti nõrk on nüüd A-alagrupp, mille mängud peetakse Helsingis. "Kanada näeb rivaalide taustal välja nagu vastupandamatu koletis, sest nendega kohtuvad sakslased, šveitslased, slovakid, taanlased, kasahhid, prantslased ja itaallased. Tundub, et alagrupiturniir pole kunagi nii igav olnud," leiab Zislis.

Lisaks olevat spordiajakirjaniku sõnul juba näha, et publikuhuvi on varasemast lahjem, sest puudu on Venemaa fännid. "MM ilma Venemaata on nagu inimene ilma jalata," arvab Zislis.