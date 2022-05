Venemaa tipptreener sattus rassismiskandaali. "Miks sa selle ahvi kinni püüad?"

"See on rahvusvaheline skandaal. Sellest ei saa mööda vaadata. Ülevenemaaline võrkpalliliit (VVF) peaks selle lahendama. Sellest ei saa mööda minna ka Lokomotivi võistkond, klubi juhtkond ja mitte ainult klubi. Andrei Voronkov peab Ailamalt ametlikult vabandust paluma. See peaks toimuma avalikult, nagu see oli avalikult kuulda kogu riigis" sõnas Ogienko kurjalt.