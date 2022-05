Jürgen Henn: meil läks tempoga harjumisega aega, enda esitus oli kehvapoolne

"Lihtsustatult võttes oli peamine kaotuse põhjus vastase tempo, millega nad alustasid, see oli meie jaoks Premium liigast tulles kindlasti harjumatu. Enda esitus oli kehvapoolne. Põhjuseid võib leida igasuguseid, aga ma ei taha hakata vabandama või mingeid asju plaastriga kinni panema. Teame neid ise ja teeme omad järeldused. Õnneks on Euroopa mängudeni veel aega. See oli meile hea testmäng ja proovikivi, muud midagi," rääkis Henn pressikonverentsil.