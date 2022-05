Dinamo poolkaitsja pressikonverentsil pisarsilmi: loodan, et see kohutav õudusunenägu lõppeb peagi

"Täname kohalikku klubi FC Florat ja Eesti rahvast toetuse eest. See toetus on meie jaoks väga oluline," alustas Andrijevski.

Küsimuse peale "mis mängijate peas sellisel heategevuslikul matšil toimub", puhkes poolkaitsja pisaratesse. Peale mõningast enese kogumist lausus ta: "Seda on väga raske sõnadesse panna. Eelkõige mõtlesime me inimestele, kellel on praegu väga rasked ajad. Loodame, et see sõda lõpeb peagu meie võiduga ja see kohutav õudusunenägu saab varsti läbi."