FOTOD | Kiievi Dinamo näitas Tallinnas klassi, Flora fännid rullisid lahti Putini-vastase plakati

Tallinn oli Dinamo heategevusliku turnee seitsmes ja viimane peatuspaik, varem on mängitud Varssavi Legiaga, Istanbuli Galatasarayga, Cluj CFR-iga, Dortmundi Borussiaga, Zagrebi Dinamoga ja FC Baseliga. 3. mail teatas Dinamo, et turneega on sõjas oleva kodumaa heaks kogutud 700 000 eurot.