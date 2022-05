Kas Venemaa teeb naiste NBA tähest tõesti poliitvangi? Korvpallur sai veel ühe halva uudise

Pisut pidi selgust tooma 19. maiks kavandatud kohtuistung, aga reedel teatas Grineri advokaat, et sportlane peab eeluurimisvanglas veetma veel vähemalt 30 päeva. Ta vahistati 17. veebruaril ja Venemaa ametivõimud väitsid, et Šerementjevo lennujaamas leiti korvpalluri käsipagasist kanepiõli. Selle omamine on Venemaal keelatud.

Griner pidi seadustega kursis olema, sest ta oli Venemaal mänginud juba 2014. aastast. Kas sealsed võimud sokutasid Grineri kotti meelega kanepiõli, et ameeriklane peatselt algava Ukraina sõja tarbeks poliitvangiks teha?

Juhtumit uurinud USA ajakirjanik T.J. Quinn ütles intervjuus väljaandele Vox, et selline teooria pole kindlasti laest võetud.

„Inimesed, kes on Venemaal toimuvat jälginud, tõid esile, et selles riigis on võimud juba pikka-pikka aega inimestele narkootikume sokutanud, et neid arreteerida saaks. Venemaa on seda ajast aega teinud. Ja kuigi 17. veebruaril polnud sissetung veel alanud, siis nad teadsid, et see juhtub. Teooria uskumiseks on kõik pusletükid olemas,” rääkis Quinn.

„Lisaks on Griner sportlane, kes paistab silma. Ta on 206 cm pikkune, mustanahaline ja lesbi. Putini Venemaal on Griner tublidele emadele justkui hoiatuseks – „Vaadake, mis teie lastega juhtub, kui te olete sama liberaalsed kui Lääs.” Venelased said aru, et Griner võiks millegi või kellegi vahetuskaubaks kasulik olla,” lisas ta.

Kes ta on? Brittney Griner, korvpallur Sündinud 18. oktoobril 1990 USA-s Houstonis

206 cm, 93 kg Karjäär: Baylori ülikool (2009-2013)

Phoenix Mercury (2013-...)

Zhejiang Golden Bulls (2013-2014)

Jekaterinburgi UMMC (2014-...) Saavutused: 2x olümpiavõitja (2016, 2020)

2x maailmameister (2014, 2018)

NCAA meister (2012)

WNBA meister (2014)

2x WNBA skooriliider (2017, 2019)

8x WNBA blokeeritud visete liider (2013-2019, 2021)

2x WNBA parim kaitsemängija (2014, 2015)

7x WNBA All-Star (2013-2015, 2017-2019, 2021)

4x Euroliiga meister (2016, 2018, 2019, 2021)

Samas võis Griner tõepoolest eksida ja kanepiõli kaasas kanda, sest korvpallurite, eriti ameeriklaste, seas on on erinevate kanepitoodete tarbimine väga populaarne.

Kolm kuud võib tunduda pikk aeg, aga väikese võidu on Griner ja tema esindajad juba saanud. Venemaa seaduste järgi on lubatud kinnipeetavaid eeluurimisvanglas enne kohtuistungit hoida kuni aasta. Grineri puhul on asjad isegi kiiresti liikunud.