Suurbritannia kehtestas Putini väidetavale armukesele sanktsioonid

"Me paljastame ja võtame sihikule varjus oleva võrgustiku, mis toetab Putini luksuslikku elustiili. Jätkame sanktsioonide kehtestamist kõigile, kes aitavad ja õhutavad Putini agressiooni kuni Ukraina võiduni," tsiteeris Evening Standard Briti välisministri Elizabeth Trussi sõnu.

Lisaks Kabajevale kehtestati sanktsioonid veel kümnele inimesele. Nimekirjas on ka Putini endine naine Ljudmila Otšeretnaja, Kabajeva vanaema ja nõod ning teised Venemaa presidendi lähedased tuttavad.

38-aastane Kabajeva juhib Venemaa meediafirmat National Media Group, millel on osalus peaaegu kõigis Venemaa propagandaväljaannetes.

Venemaa parlamendisaadik Alina Kabajeva võitis olümpiakulla 2004. aastal. Mitmete meediaväljaannete kohaselt on ta Putini armuke, kuid kumbki osapool pole seda kunagi kinnitanud. Mitme allika väitel on Kabajeval ja Putinil vähemalt kolm ühist last.