Suurtehingu ootuses: Müncheni Bayerni staar Robert Lewandowski soovib liituda FC Barcelonaga

33-aastast Lewandowskit seob Bayerniga leping ka järgmiseks hooajaks ja klubi sooviks kontrahti pikendada, kuid poolakas on seni sellele pakkumisele eitavalt vastanud. Lewandowski tahaks saada kolme aasta pikkust kontrahti, kuid Bayern tahab üle 30-aastastele mängijatele pakkuda ainult aastast.

Sky Germany kirjutab, et Lewandowski tahab nüüd sel suvel klubist lahkuda ja liituda Barcelonaga. Seejuures ei soovivat Lewandowski oodata järgmist suve, mil temast saab vabaagent. Väidetavalt on katalaanid valmis poolakale pakkuma kolme aasta pikkust lepingut ja lisaks on Barcelona juhendaja Xavi Lewandowskist vaimustuses.