Ott Tänak järgmise MM-etapi eel: teame Martiniga, kuidas Portugalis võita

„Teame Martiniga (kaardilugeja Martin Järveojaga), mida on vaja teha Portugali ralli võitmiseks. Loodame, et viimati Horvaatias saavutatud poodiumikoht annab meile sel korral hoogu juurde,” rääkis Tänak tiimi pressiteate vahendusel.

„Portugali ralli on sõitmise seisukohast väga mõnus. Naudin seda täielikult. Saame sel hooajal nüüd esmakordselt kruusal võistelda ja saame näha, kus võrreldes konkurentidega asume. Portugali ralli on kiire ja pigem pehme pinnasega. Kiiruskatsete teised läbimised võivad seetõttu karmid olla. Edu saavutamiseks peab auto olema kiire ja vastupidav,” lisas Tänak.