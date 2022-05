Taas küsimärgid: Vladimir Putin loobus iga-aastasest hokilahingust

Kohalik väljaanne Kuban News teatas, et Putini mängult puudumisest teavitas korraldajaid Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Kremlile lähedal seisev allikas kinnitas, et antud kuupäev oli Putini kalendris kirjas ja president pidi mängul osalema, kuid ilmselt pidi juhtuma midagi olulist, et Putin mängust eemale jäi.