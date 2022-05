Maailma parimaid analüüsinud Rene Zahkna rassib koondisest eraldi, ideaalis liitunuks ta norralastega

Nii on Zahkna analüüsinud näiteks Norra suusakuninganna Marit Björgeni ja Prantsuse laskesuusakuninga Martin Fourcade'i treeningpäevikuid (kel huvi, siis need leiab vastavalt siit ja siit) ning Norra murdmaa- ja laskesuusatamise olümpiamedalistide edu valemeid. Ta suhtleb aktiivselt välismaa laskesuusatajatega ning päris Norra meetodite kohta ka seal treenivalt kahevõistlejalt Kristjan Ilveselt ning suusatajalt Alvar Johannes Alevilt, kirjutab Õhtuleht.