OTSE | Torm lükkas teise võistluspäeva algust edasi, kuid hästi teivast hüpanud Erm liigub USA-s 8250 punkti suunas

TEINE PÄEV

110 m tõkkejooks. Viletsa ilma (äike, vihm, torm) tõttu lükkus teise päeva algus pikalt edasi. Kui viimaks siiski tõkkejooksuga algust teha saadi, sai Erm ajaga 14,58 (tuul -0,5 m/s) alavõidu. Rekordit püstitades oli aeg 14,33.

Kettaheide. Erm läks katse-katselt paremasse hoogu: 42.96, 44.03, 45.18. Enamat suutis vaid Noah Swaby (47.40). Seitsme ala järel on eestlane 5920 punktiga liider, isikliku rekordi (8445) graafikule kaotab ta 256 silmaga ehk liigub jämedalt öeldes 8200 punkti suunas.

Teivashüpe. Meie mees ületab 4.55 teisel, 4.75 esimesel ja 4.85 teisel katsel. Kas jõukohane on ka 4.95? Just nii, Erm ületab 4.95 avakatsel! Isiklikku rekordit märkiv kõrgus 5.05 enam ei alistu. Rekordigraafikule kaotab ta nüüd 180 punktiga ehk liigub 8250 punkti suunas, MM-normi (8350) ületamine näib keeruline. Samas pole sellest hullu midagi, Erm võtab selle tõsisemalt sihikule NCAA finaalvõistlusel. Pealegi on tal Tokyo olümpiast all head reitingupunktid ja ilmselt tõuseks ta ka 8250 punktiga MM-i kohale.

Odavise. Algab kell 7.45 ehk kohaliku aja järgi 23.45.

Uudis täieneb jooksvalt.

Johannes Ermi rekordseeria (8445): 10,73; 7.97; 14.66; 2.03; 47,41; 14,33; 43.24; 4.70; 59.60; 4.34,04.

ESIMENE PÄEV

100 m jooks. Erm alustab suisa hiilgavalt, ta läbib staadionisirge kiiremini kui iial varem – 10,50 sekundiga! Kuna teda toetas lubatust mõnevõrra tugevam taganttuul (2,7 m/s), siis isikliku rekordina jääb kehtima 10,73. Alavõidu sai Elisha Brooks, kes oli eestlasest viis sajandikku kiirem. Erm edestab oma isikliku rekordi (8445) graafikut avaala järel 53 punktiga.

Kas Ermi kümnevõistluse tulemus läheb kirja? Esialgu muretsema ei pea. Kui kolme ala (100 m jooks, kaugushüpe, 110 m tõkkejooks) summas on tuul 6,0 m/s või vähem, siis on tulemus igati legaalne. Normitäitmisena läheks lõpptagajärg ka kirja, kui igal alal eraldi on taganttuul maksimaalselt kuni 4,0 m/s.