Kas Erm suudab koguda USA-s hea summa ja tõuseb MM-koondisse? Teisel päeval sekkus ilmataat

110 m tõkkejooks. Viletsa ilma tõttu on ala algus lükatud edasi teadmata ajani. Märksõnad on äike, vihm ja torm.

Kas Ermi kümnevõistluse tulemus läheb kirja? Esialgu muretsema ei pea. Kui kolme ala (100 m jooks, kaugushüpe, 110 m tõkkejooks) summas on tuul 6,0 m/s või vähem, siis on tulemus igati legaalne. Normitäitmisena läheks lõpptagajärg ka kirja, kui igal alal eraldi on taganttuul maksimaalselt kuni 4,0 m/s.

Kaugushüpe. Rekordigraafikus on Ermil kirjas 7.97. Avakatsel piirdub Erm 7.07-ga. Teisel katsel hüppab Erm 7.16 (tuul -1,2). Ja sama on tulemus ka kolmandal katsel. Seega kokkuvõttes kõva tagasilöök, seis rekordigraafikuga on nüüd -148. Ka enne võistlust ütles Erm, et pole pöialõikuse tõttu saanud täishooga kaugushüpet teha, kuna sellest jääb jalg hellaks. Alavõidu sai 7.31-ga Yariel Soto, Erm oli teine.