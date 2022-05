Erm tuli "öövõistlusel" USA üliõpilasliiga kagukonverentsi meistriks, Simulask teeb elu võistlust ja ründab 8000 punkti

Samal ajal on USA-s Texases Lubbockis lõpetanud oma avapäeva ka 24-aastane Kristo Simulask. Mees on kokku panemas elu seeria. Ta läbis tuule toel (+3,2 m/s) 100 m 10,52 sekundiga (rekord 10,78), hüppas kaugust 7.37 (jälle tuulega, +2,5), tõukas kuuli 13.91 (rekord), ületas kõrgushüppes 2.02 ja läbis 400 m distantsi 49,00-ga (rekord). Avapäevaga on Simulask 4279 punktiga teine, isikliku rekordi (7433) graafikut edestab ta juba 341 punktiga ja kui sellise võimsa hooga jätkab, võib Eesti saada juurde uue 8000-punkti-mehe.

Teivashüpe. Meie mees ületab 4.55 teisel, 4.75 esimesel ja 4.85 teisel katsel. Kas jõukohane on ka 4.95? Just nii, Erm ületab 4.95 avakatsel! Isiklikku rekordit märkiv kõrgus 5.05 enam ei alistu. Rekordigraafikule kaotab ta nüüd 180 punktiga ehk liigub 8250 punkti suunas, MM-normi (8350) ületamine näib keeruline. Samas pole sellest hullu midagi, Erm võtab selle tõsisemalt sihikule NCAA finaalvõistlusel. Pealegi on tal Tokyo olümpiast all head reitingupunktid ja ilmselt tõuseks ta ka 8250 punktiga MM-i kohale.