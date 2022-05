HOMME DELFI TVs | Autoralli Eesti meistrivõistluste teine etapp toimub Raplamaa teedel

Rapla ralli on ühtlasi hooaja esimeseks etapiks ka Estonian Junior Challenge'i arvestuses sõitvatele ekipaažidele. Viiest etapist koosneva sarja auhind on stipendium osalemiseks autoralli Euroopa 2023. aasta meistrivõistlustel ERC4 Junior kategoorias M-Sport Poland tiimi Rally4 klassi autol.

Võistlejatel tuleb kahe võistluspäeva jooksul läbida kokku 12 kiiruskatset, millest 6 on korduvad. Raja pikkuseks on planeeritud 463,06 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 102,98 kilomeetrit, kusjuures ligemale 24% kogu võistlustrassist sõidetakse asfaltkattega teedel.

"Starti ootame kuni 85 ekipaaži nii Eestist kui ka välismaalt ja rõõm on tõdeda, et nimekiri pikeneb iga päevaga. Sarnaselt eelmisele aastale oleme ka sel korral tänu toetajate abile saanud välja panna vingeid auhindu, mis loositakse välja just ralli ekipaažide vahel ning loodame sellest teha ka traditsiooni, mis kestab pikemalt," lisas Rump.

Pealtvaatajad on Rapla rallile igati oodatud ning piletite eelmüük on juba täies hoos. Ühe pääsme maksumuseks on 20€ ja alla 12 eluaasta pääseb kiiruskatsetele tasuta, lisaks on võimalik soetada ka pääsmeid katse põhiselt hinnaga 10€. Rallipassi saab omale soetada ka hoolduspargi lähedal (Tallinna mnt. 3, Rapla) asuvast müügipunktist ja kiiruskatsete pealtvaatamiskohtadesse viivatelt juurdepääsuteedel asuvatest müügikohtadest.