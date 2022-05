Vehklemisliit leidis uue peasekretäri, kes lubab subjektiivsuse asendada objektiivsusega

Paalbergil on pikaajaline juhtimiskogemus nii Eesti kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on nooruses tegelenud ka vehklemisega – Paalberg on tulnud võistkondlikult NSVLi noorte meistriks ja lõpetanud Tallinna Spordiinternaatkooli (TSIK). Samuti kuulus ta 2000-ndate aastate alguses lühiajaliselt Eesti Vehklemisliidu juhatusse.