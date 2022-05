Tulevik selge: Eesti parim hokimängija Robert Rooba sõlmis lepingu kauaaegse koduklubiga

Kokkulepe on küll kaheks hooajaks, aga 2023. aasta suvel on Roobal võimalik soovi korral liituda mõne teise riigi klubiga.

"Viis aastat on pikk aeg ja eriti hokimängija karjääri mõistes. Seega võin rääkida Jyväskyläst kui oma teisest kodust ja siia on tore naasta. Viimased aastad on JYP-i jaoks keerulised olnud, aga mul on tugev usk, et seis on muutuma hakanud ja oleme millegi suure lävel," rääkis Rooba võistkonna kodulehele.