Ukraina tennisetäht pani sõja tõttu karjääri pausile: mu vaim on täiesti kurnatud

"Viimased kuud on minu jaoks tõeliselt rasked olnud. Seega leidsin, et parim otsus on aeg maha võtta. Tipus olemiseks tuleb olla 100 protsenti valmis, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Minu puhul see nii polnud," vahendas Svitolina sõnu uudisteagentuur AP. Ukrainlanna lisas, et ilmselt on stess tagasi toonud ka seljaprobleemid, mis on talle juba aastaid muret valmistanud.