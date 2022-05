OTSE | Eesti läks MM-finaalturniiril osaleva Ukraina vastu juhtima, algkoosseisus üks ootamatu valik

Kuldliigaks valmistuvat Eesti koondist ootab esimene tõsine test, sõprusmängudes minnakse täna ja homme vastamisi Ukrainaga. Vastasmeeskonnas ei löö kaasa äsja Perugia ridades Itaalia meistrivõistlustel hõbeda teeninud Oleg Plotnitski ja veel paar head mängijat, kuid ülejäänud on olemas. Ukraina sai koha MM-finaalturniirile, kuna Venemaa eemaldati turniirilt sõja tõttu ja ukrainlased olid FIVB-i edetabeli alusel esimesed väljajääjad (Ukraina on 23. kohal, Eesti 48.).

Eesti alustab koosseisus Markkus Keel, Albert Hurt, Martti Juhkami, Henri Treial, Alex Saaremaa ja Silver Maar. Kuna Valentin Kordas on haiguse tõttu isolatsioonis, siis diagonaalründaja koha võtab sisse mõneti üllatuslikult Pärnu VK pommitaja Markus Uuskari, kes on esimest korda sellises rollis. Täna mängitakse vähemalt neli geimi.

„MM-ile pääs oli meie jaoks täiuslik uudis, imeline!” kommenteeris Ukraina abitreener Andri Levtšenko. „Nii mängijatele kui ka kogu riigile. See üritus on kõige võimsam võrkpalliturniir pärast olümpiat. Seal jagatakse palju FIVB-i reitingupunkte. Me võtsime Venemaa koha A-grupis, meil on sellest grupist võimalik edasi minna järgmisse ringi. Mõned grupid on väga võimsad.”