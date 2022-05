FOTOD | Eesti võitis MM-il osalevat Ukrainat kindlalt, üllatuslikult algkoosseisu pääsenud hiidlane sai kenasti hakkama

„MM-ile pääs oli meie jaoks täiuslik uudis, imeline!” kommenteeris Ukraina abitreener Andri Levtšenko. „Nii mängijatele kui ka kogu riigile. See üritus on kõige võimsam võrkpalliturniir pärast olümpiat. Seal jagatakse palju FIVB-i reitingupunkte. Me võtsime Venemaa koha A-grupis, meil on sellest grupist võimalik edasi minna järgmisse ringi. Mõned grupid on väga võimsad.”