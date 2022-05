FOTOD | Eesti võitis MM-il osalevat Ukrainat kindlalt, algkoosseisu pääsenud hiidlane sai kenasti hakkama

"Rõõmu teeb see, et ehkki meil on Eesti koondisest 10-12 mängijat puuudu, siis meil on sügavust, et mängida," kommenteeris Alar Rikberg. "Okei, neil oli ka puudujaid, kaks nurgaründajat ja mõlemad põhidiagonaalid. Alustavast seitsmest põhimehest kolm. Aga mõtle, kes meil puudu on - kaks diagot, kaks nurka ja veel hunnik mehi puudu. Tänast kokkuvõttes ei olnud küsimus, et meil oli vastas nõrk võistkond. Vaid väga suur vahe on, millisesse konditsiooni üks või teine on jõudnud. Nad on nädalate kaupa tilkunud ja peatreener Ugis Krastinsi sõnul kaks kuuiku trenni teinud. Me oleme neli nädalat korralikult tööd teinud. Oleme pannud meeskonna ühte jalga käima ja päris ilusat võrkpalli mängima."