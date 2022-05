Legendaarne Giorgio Chiellini teatas, et lahkub Juventusest

"Olen teinud kõik, mis suutsin. Loodan, et suutsin midagi endast maha jätta. Viimased kümme aastat on olnud suurepärased. Nüüd on teiste ülesanne seda jätkata," viitas Chiellini kümnendile, kus Juventus võitis üheksa Itaalia meistritiitlit järjest.

Juunis lõpetab Chiellini ka koondisekarjääri, aga itaallase sõnul on võimalik, et klubitasemel mängib ta edasi. "Pean seda perega arutama. Tuleb mõelda. Igatahes on mul hea meel, et lahkun Juventusest, kui suudan veel kõrgel tasemel mängida. Halb oleks ära minna, kui mul poleks enam taset," rääkis ta.