Madridi Real andis Londoni Chelsea kaitsjale megalepingu ja määras meeletu väljaostuklausli

Real on Rüdigeri lepingusse kirjutanud ka vinge väljaostuklausli, milleks 400 miljonit eurot.

Rüdiger on Chelsea ridades pidanud 199 kohtumist ning löönud 12 väravat. Eelmise koduklubi AS Roma eest sai ta kirja 72 matši ja 2 väravat. Profikarjääri alustas Rüdiger VfB Stuttgarti ridades, kelle eest mängis 80 mängu ja lõi 2 väravat. Saksamaa koondises on Rüdiger pidanud 50 mängu ja löönud 2 väravat.