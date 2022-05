Lionel Messi sõlmis hoiatustest hoolimata tulusa ja vastuolulise lepingu, mille Ronaldo oli tagasi lükanud

Messi lendas esmaspäeval Saudi Araabiasse, et alustada tööd riigi turismi edendajana. Nimelt on saanud vutistaarist Saudi Araabia turismi suursaadik.

The Telegraph kirjutas juba veebruaris, et Messile läheneti Saudi Araabia turismiliidu poolt. Seejärel hakkasid riigis opositsioonis olevad inimesed ning vangi mõistetute lähedased Messiga konktakti otsima, et vutituus ei võtaks antud tööotsa vastu. Inimõiguslaste organisatsiooni Grant Liberty poolt saadeti Messile ka ametlik pöördumine. Nagu selgub, siis antud soovitust vutituus kuulda ei võtnud ning ta võttis vastu hoopis saudide rahapakid.