Liverpool sai tähtsa võidu, kuid meeskonna kõige olulisem mängija sai finaalide eel vigastada

Kui Liverpoolil on üsnagi sügav koosseis ja sisuliselt igale positsioonile on hea asendaja olemas, siis kontrolliva poolkaitsja positsioonil on Fabinho selge liider ning samaväärset asendajat ei ole. Nii on sel hooajal mitmel puhul tõdetud, et ilmselt just seetõttu on Fabinho Liverpooli kõige olulisem mängumees.