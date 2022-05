Marcello Lippi meenutas koomilist seika enne MM-i poolfinaali: käskisin neil tagumikud paljaks võtta

"Poolfinaali hommikul tegime me Dortmundi lähedal sooja, kui ma nägin lähedalasuvate puude juures midagi välgatamas. Kahtlustasin, et need olid fotograafid, kes end peitsid ja üritasid meie taktika kohta siseinfot saada. Rääkisin sellest oma mängijatele, palusin neil rivvi võtta ja tagumikud puude poole suunata ning minu korralduse peale püksid alla tõmmata," rääkis Lippi.

"Nad tegidki seda ning me saime kõik naerda. Fakt, et ühtegi fotot pole sellest tänaseni avaldatud, näitab, et seal polnudki fotograafe, aga vähemalt oli meil lõbus - asendamatu element ühes võitjameeskonnas. Tehnilisest kvaliteedist üksinda ei piisa, kui sul pole grupis harmoooniat. Parim treener pole mitte kõige kompetentsem, vaid see, kes suudab luua parima tiimivaimu."