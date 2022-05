VIDEO | Kanada tennisetäht kaotas enesevalitsuse: "Jää, kurat, vait!"

Kanadalane läks närvi ja nõudis väljaku äärde kohtunike vaatlejat. Samal ajal kui ta oma õigust taga nõudis, hakkas publik vilistama, mille peale Sonego ägestus ja karjus ühele pealtvaatale: "Jää, kurat, vait (shut the f*** up)!"

"Ma leian, et kohtunik peab lihtsalt silmad lahti hoidma, kui mängija midagi mainib. Põhjus, miks seda pealtvaatajat minema ei aetud, peitus selles, et kohtunik ei näinud, mis juhtunud oli."

"NBA-s on neid palju. Nad on seal päris karmid. Turvamehed jälgivad, et keegi üle piiri ei läheks. Kui nii läheb, lüüakse nad kohe minema."

Kanadalane tunnistas, et ka tema käitumine polnud just eeskujulik: "See juhtus hetkeemotsiooni ajel. Pean lihtsalt õppima end paremini vaos hoidma. Aga üldiselt siinsed fännid armastavad mind ja mina armastan neid. Isegi peale mängu seisid paljud väljaku ääres ja tahtsid pilti teha. Olen super elevil, et saan veel ühe mängu pidada - õnneks mitte-itaallase vastu."