Boris Beckeri suured mured: vanglas on kehv toit ja liiga palju rahvast

54-aastane Becker, kelle suhtes mõisteti viis aastat tagasi välja pankrot, mõisteti kohtus süüdi erinevate varade varjamises, mille koguväärtus küündis kolme miljoni euroni.

Nüüd kirjutavad Inglismaa ajalehed Daily Mail ja The Sun, et kolmel korral Wimbledoni võitnud Becker pole vanglaeluga üldse rahul, sest kong on liiga pisike, valgustus kehv, toit halb ja lisaks on müraprobleemid.

"Tal [Beckeril] on rasked ajad ja kõige hullem asi on toit," ütles The Suni allikas.

"Ta ei suuda uskuda, kui halb see toit on ja kui väikesed on portsjonid. Üks tema esimesi sööke oli loomaliha, mis ei olnud hea. Kuid ta peab sellega harjuma," lisas allikas.

Becker on šokeeritud ka privaatsuse puudumise ja hügieeniprobleemide pärast, sest vangla on ülerahvastatud.

Becker on saanud siiani korra kohtuda oma tüdruksõbra Lilian de Carvalho Monteiroga ja rääkida telefonis oma 86-aastase emaga.

Irooniline, et Wandsworthi vangla on vaid mõne kilomeetri kaugusel Wimbledoni keskväljakust, kus Becker võitis oma kuuest suure slämmi tiitlist kolm.

Eeldatavasti viiakse Becker lähinädalatel paremasse vanglasse.