Kolmapäeval võib selguda Eesti meister. Aga võib ka mitte…

Liider Põlva Servitil on 30 silma ja Viljandi HC ees kahepunktiline edu. Pronksmedalid kaela saav HC Tallinn järgneb 21 ning põnevat heitlust ülejäänud kohtadele pidavad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üheksa, Raasiku/Mistra ja SK Tapa seitsme punktiga.

Kolmapäeval Mesikäpa hallis toimuva tipplahingu eel on ühest küljest pilt selge – kui Serviti võidab, saavad põlvalased kulla. Viigi puhul vajab Serviti tiitlivõiduks kahest viimasest mängust üht võitu, eeldades et Viljandi alistab mõlemad vastased. Nimelt on omavaheliste mängude väravate vahe eelis Põlva meeskonna poolel.

"Otsustav mäng seisab ees mõlema jaoks ja viimased kohtumised näitasid, et ettearvamatust on kahe meeskonna vastasseisus palju. Kaitse on mõlema jaoks üheks võtmeks ja teiseks on väravavahtide mäng. Rasmus Ots tegi hiilgepartii Balti liigas, Eston Varusk perfektse esituse meistrisarjas," analüüsis Serviti peatreener Kalmer Musting.