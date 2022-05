Prantsuse tipplaskesuusataja tegi suure otsuse ja jätkab karjääri

"Tahtsin aja maha võtta, sest olin [hooaja lõpus] üliväsinud, aga ka sellepärast, et mul on laps ja ma esitasin endale palju küsimusi teise lapse saamise kohta," sõnas Chevalier-Bouchet Nordic Magazine.`ile.

"Olin vaimselt ja füüsiliselt väsinud ning tahtsin asjad korda saada, rääkida oma abikaasaga [Martin Bouchet], sest ta on selle teemaga sügavalt seotud. Pidime kogu perega leidma aja, et sellele kõigele mõelda. Lõpuks leidsin, et uued sihid ja treenerivahetus toovad mulle värskust. See oli asjade kombinatsioon, mis kallutas mind jätkama."