Rootsi hokimees: kõik muutus, kui pidin mängima Putinit toetava plakati all

"Klubi ei rääkinud meil millestki, me ei teadnud, et Spartakiga mängus on üles pandud Putini toetuseks plakat. Kui ma seda nägin, keeras sees kõik tagurpidi, aga me ei saanud midagi teha, me ei saanud lihtsalt keset matši jäält lahkuda," sõnas Nordström, kirjutab sport24.ua.