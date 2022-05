Endine ründetäht: Manchester United on jalgpallurite ja treenerite surnuaed

Crouchi sõnul ei kannata Unitedi personalipoliitika mingit kriitikat. Inglase arvates liituvad paljud mängijad selle klubiga vaid selleks, et teenida hiigelpalka.

"Unitedi värbamispoliitika on väga lühiajalise iseloomuga, ilma igasuguse süsteemita kõrgepalgaliste mängijate kokku kuhjamine. Oh, need on saadaval? Meil tuleb nad siis hankida. Kuhugi ta ikka sobib meie meeskonnas!" kirjeldas Crouch ManUtdi juhtide poliitikat. Tema sõnul ei saagi sellises stiilis meeskonna koostamine edu tuua.

"Old Trafford on peaaegu nagu surnuaed nii mängijate kui ka treenerite jaoks. Vaadake neid inimesi, kes kõik langevad seal oma tasemes ja kannatavad kroonilise enesekindluse puuduse all."

"See ei tähenda, et Paul Pogba oleks halb mängija. Või veelgi enam Cristiano Ronaldo ja Jadon Sancho. See on ülevärbamise probleem. See on nagu jõusaalis käimine, kus sa töötad ainult ülakeha kallal," lisas Crouch Daily Mailile.

Manchester United on hetkel Inglismaa meistriliigas kuuendal kohal ja on juba kaotanud lootuse pääseda uueks hooajaks Meistrite liigasse.

Unitedi viimane tiitlivõit pärineb viie aasta tagant, mil Jose Mourinho juhendamisel võideti Euroopa liiga.