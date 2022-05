VIDEO | Ukraina jalgpallilegend võitles otse-eetris pisaratega

"Jah, ma olen mitu korda mõelnud, et lähen riigi eest võitlema. Aga see poleks ilmselt parim lahendus. Parim lahendus on kasutada oma sidemeid, rääkida sõjast, anda humanitaarabi, aidata põgenikke, luua programme ja suhelda heategevusorganisatsioonidega. Seda olen ma viimased kaks kuud teinud," lausus Ševtšenko puhtas itaalias keeles.