Olümpiavõitjaks kroonitud Tanel Visnap: tulemus 7.43 on mulle väga jahmatav

"Brasiiliasse tulin kõige suuremate ootustega 100 m jooksus - püstitada uus olümpiarekord. Kahjuks hakkas päev enne 100 m kahte eeljooksu tervis mind alt vedama. Arvatavasti tekkis mul närvidest ülepinge ning laupäevased 100 m eeljooksud kulgesid väga vaevaliselt. Pühapäevase hommikuse poolfinaali ajal oli veidi parem tunne, kuid tundsin, et paari päevaga oli jõud täiesti kadunud ning seda näitas ka pool tundi hiljem toimunud kaugushüppe kvalifikatsioon - kolme katse peale tuli parimaks tulemuseks 6.65, siiski oli mu peamine eesmärk säästa energiat ja sättida sammu eesolevaks finaaliks," rääkis Visnap.

"Kui nüüd tagantjärele mõelda, siis oligi vist parem, et ma 100 m finaali ei pääsenud (puudu jäi 1 sajandik, tulemuseks jäi 10,92) ning peale kaugushüppe kvalifikatsiooni sain rahulikult hotelli minna taastuma. Olen väga õnnelik, et natukengi jõudu tuli tänaseks tagasi, seda tänu minu onust massöörile Taavi Visnapile, kes andis endast kõik, et jalad oleksid kaugushüppe finaaliks võimalikult värsked," vaagis ta.