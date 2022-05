Maailma kiireima ema tormihoiatus, Keenia mehe praalimine ja väledus ning segadus Erki Noolega

Ehammer ületas nelja punktiga MM-normi, kokku on juba praegu koha MM-il kindlustanud 17 mitmevõistlejat. Valitsev maailmameister Niklas Kaul esines Ratingenis tagasihoidlikult (11,42; 7.03; 13.73; 1.95), 400 meetri jooksu katkestas ta vigastuse tõttu. Kauli sõnul on tegemist kerge traumaga, kuid ta ei soovinud riskida.

* Seoses Scantlingi tulemusega tekkis segadus Erki Noole ümber. Eesti meedia kirjutas, et omal ajal Eesti rekordi 8815 punktini kruvinud Nool tõugati kõigi aegade edetabeli esikümnest välja. Samas maailma kergejõustikuliidu World Athleticsi edetabelis on Nool üheksas. Kus on tõde? Keeruline öelda. WA on otsustanud edetabelist eemaldada kaks vana tulemust – Daley Thompsoni 8847 ja Jürgen Hingseni 8832. Põhjenduseks on öeldud, et 1986. aastal muutus oda ja seetõttu pole ka kümnevõistluse resultaadid võrreldavad.