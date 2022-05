Meedia: Norra superstaari Erling Haalandi järgmine koduklubi on teada

The Athleticu Saksa allikate sõnul tehakse tehing teatavaks sel nädalal.

Väidetavalt lõi Haaland Cityga käed aprillis ning ülemineku teoks saamiseks peab Inglise klubi nüüd vaid kinnitama, et soovib mängija väljaostuklausli aktiveerida.

Ühtlasi annab The Athletic teada, et Manchester City jõupingutused napsata linnarivaalilt Unitedilt Paul Pogba jooksid liiva. Väidetavalt on Unitedi lepingupikendusest keeldunud Pogba valik langenud ühe teise klubi kasuks.