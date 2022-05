Väärkohtlemine? Maratonile 6-aastase lapse kaasa võtnud vanemad mattusid kriitikalaviini alla

Maratoni korraldaja Iris Simpson Bush tunnistas, et poleks last jooksma lasknud, kui ta sellest teadlik oleks olnud. "Võtan selle otsuse eest täieliku vastutuse ning tunnistan, et see polnud kõige parem tegu," ütles ta, lubades edaspidi maratoni vanusepiiri tõsta 18-le, vahendab Washington Post.

Ben Crawford ütles, et nad pole naisega kunagi ühtegi oma last maratoni jooksma sundinud: "Lasime sel aastal kuueaastasel lapsel meiega treenida ja maratonil osaleda, sest ta ise palus meilt seda. Küsisime talt korduvalt, kas ta tahaks lõpetada. Ta tegi meile väga selgeks, et tahab jätkata. Me ei näinud ühtegi märki kuumarabandusest või vedelikupuudusest, seega me austasime tema soovi ja jätkasime."

"Eile saabusid ette teatamata meie koju lastekaitsetöötajad ning küsitlesid meie lapsi, meid ja vanaema. See on hirmutav protsess, sest tavaliselt küsitletakse lapsi vanematest eemal vastu nende tahtmist ning nende vastustest sõltub, kas agentuuril on õigus lapsed ära võtta. Keegi teatas neile, et me lohistasime Rainieri üle finišijoone vastu tema tahtmist. Kõik kaheksa pereliiget ja pealtnägijad (sealhulgas politsei) tunnistavad, et lugu oli hoopis teine. Intervjuus ABC-le ütles Rainier, et tema suurim kaebus oli see, et ta oli nii elevil, et tahtis, et me jookseks hoopis kiiremini, mitte aeglasemalt," seisab vanemate Instagrami postituses.