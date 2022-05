Kardispordi Eesti meistrivõistlused algasid rajarekordiga

“Sõitsin sel rajal esmakordselt ja mulle oli uus ka KZ2 klass, aga kiirus oli hea,” rääkis Štolcermanis. “Põhieesmärk oli siin treenida KZ2-klassis tulevikku silmas pidades. Hooaja fookus on EM-sarjal OK-klassis, aga kavatsen treenida edaspidigi veel KZ2-ga.”

Klassis OK Junior võitis hiljuti Itaalias mainekal Trofeo Andre Marguttil esikoha saavutanud, FIA Karting Academy sarjas osalev Mark Dubnitski, esikolmikusse sõitsid end veel soomlanna Meri Levula ja Kertu Valing. “Plaan oli saavutada klassis parim tulemus ja ühtlasi võidelda ka kiirema OK-klassi sõitjatega,” rääkis Dubnitski. OK ja OK Junior startisid koos: OK-s oli kiireim leedulane Andrijus Rimkevicius soomlase Teemu Moipio ees.