Tüli Levadia pingil: Saviciga sõimelnud väravavahtide treener eemaldati esindusmeeskonna juurest

Levadia teine peatreener Vladimir Vassiljev ütles peale laupäevast liigamängu Tallinna kaleviga Soccernetile: "Õhk on puhas. Ei ole mingisugust suurt konflikti. Lihtsalt pidime avatult rääkima sellest intsidendist. Pärast pikka vestlust tuli järeldus, et kahjuks peame Ainile leidma uue rolli. Uus roll on tal selline, et ta vastutab nüüd noorte väravavahtide ettevalmistuse eest."