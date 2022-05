Madridi finaalis Alcarazile kaotanud Zverev hüppas ATP-le kõri kallale: see on täiesti häbiväärne!

Zverev kaotas noorele hispaanlasele vaid 62 minutiga 3:6, 1:6. Sakslane tituleeris Alcarazi "maailma parimaks mängijaks", kuid tunnistas, et on kehvasti maganud, sest on pidanud kaks matši väga hilja õhtul lõpetama.

"Carlos mängib imeliselt, selles pole absoluutselt mingit kahtlust. Kuid üks asi, mis ma tahan öelda, on see, et ATP töö olnud sel nädalal täiesti häbiväärne. Kaks päeva tagasi läksin ma magama kell 4.30, eile 5.20," rääkis ta.

"Kui tavaline inimene nii hilja magama läheb, on tal keeruline isegi üleval püsida. Ning mina pean järgmisel päeval mängima finaali hetke maailma parima mängija Carlos Alcarazi vastu. See on raske."

"Olin täna väljakul pisut vihane, sest mu servil polnud mingit koordinatsiooni, nagu ka löökidel. Eksisin kahel väga lihtsal rabakul, sest palli vaadates kõik lihtsalt ujus silmade ees. Ma ei taha Alcarazilt midagi ära võtta, sest ilmselt poleks ma täna värske peagagi temast jagu saanud, kuid kindlasti oleksin ma teinud parema mängu."

"Päeva lõpuks oleme me kõik vahel pidutsenud ja kella neljani üleval olnud ning järgmisel päeval surnud. Kui sa seda järgmisel päeval kella viieni teed, on sul keeruline ärkvel püsida. Aga minul polnud täna mingit võimalust iseendaks jääda ja oma parimal tasemel mängida."

"See pole esimene kord, kui nii on juhtunud. Acapulcos pidin mängima kella viieni ja olin 8.30-ni üleval. See toimub nädalast nädalasse ning ausalt öeldes olen ma sellest juba natuke väsinud," lisas Zverev.