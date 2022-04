MÄNGU HETK | Vaata lõpusekundite kolmest, mis viis TalTechi Kalevi vastu lisaajale!

Esmalt 23-punktilisest kaotusseisust välja tulnud, seejärel viimase nelja minutiga seitsmepunktilise edu maha mänginud TalTechi ameeriklasest tagamehe lõpukolmene pani kommentaator Kristo Saaget juba mitmendat korda sel hooajal kritiseerima kaitsvat poolt selle eest, et kolmepunktilist edu omades vastasele viga ei tehtud.