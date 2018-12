Värskelt Delfis lõppenud Pafi ellukutsutud projekt „Sponsor otsib võistkonda” häältelugemise tulemusena on teada sponsorlepingu pälvinud võistkonnad, kes saavad juba peatselt uuele hooajale vastu minna märksa muretumal meelel.

Pafi teistkordne äraspidine kampaania kutsus üles võistkondi kandideerima kindlale sponsorrahale. Pärast hääletusvooru lõppu oli teada, kes auhinnad võitsid. Võtsime ühendust võitjatega, et uurida, mis emotsioonid neid valdavad või kuhu auhinnaraha kulub.

Pafi 500 € eripreemia võitnud Eesti ratastooli-curling'u tiimi esindaja on väga rõõmus, et nende tegemisi on märgatud: "Hea tunne, et ka puuetega inimeste sporti märgatakse. Anname endast kõik, et toetus asja ette läheks.

Loodame et jäime silma ka teistele spordihuvilistele, mitte ainult oma sõpradele. Aitäh igal juhul kõigile, kes meie poolt hääletasid. Te saate meile veel kaasa elada 2019. aasta märtsi algul, kui osaleme Šotimaal MM-il!”

Teise koha auhinnana 1000-eurose sponsorlepingu pälvinud Tiri&Allik Motors ütleb: "Pettuda ei tulnud ja lõpptulemusega oleme väga rahul, sest klubi sõitjatel kulub see raha marjaks ära, et tasuda järgmisel aastal superkrossi sarja stardimakse. Auhinnalisi kohti ollakse noppinud mitmetes rahvasprindi ja -krossi sarjades ning nüüd on soov samm edasi astuda ning superkrossi sarjas täishooaeg teha.”

Võitjameeskond Rocketbunny Racing Team kavatseb oma võiduraha investeerida turvalisusesse: "Võiduraha kasutame kindlasti auto mootori täiustamisel – kuna SST (Super Street) klassis osalemine nõuab väga võimsat autot, siis on ka väljaminekud märkimisväärsed. Saame selle summa eest enda võistlussõidukile uue billet-väntvõlli, mis muudab meie mootori turvaliseks.”

Pafi esindaja Allar Levandi kommenteeris kampaaniat kokkuvõtvalt: "Vastutustundlikkus on meie jaoks esmase tähtsusega. See tähendab meie jaoks Pafis nii mägijate eest hoolitsemist kui ka andmist Eesti ühiskonnale tervikuna. Kampaania oli meie poolt vaadates edukas ja anda on ju alati tore, eriti jõulude eel. Täname osalejaid, hääletajaid ja õnnitleme võitjaid. Edu Teile! Kindlasti ei jää see aktsioon viimaseks ja soovitame hoida silmad-kõrvad lahti, olla aktiivne ja õnn võib olla järgmine kord ka teie poolel. Kohtumiseni Pafis!"