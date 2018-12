Tartu ja naiste hoki ei ole just esimesed asjad, mis võiksid samas lauses kokku käia. Kuid kus on tahtmine, seal on ka võimalus. Ja täpselt nii suutis HK Säde tuua Tartusse taas naiste jäähoki tiimi. Abikäe ulatas täiesti ootamatus kohas Paf.

Mänguportaali Paf kampaania „Sponsor otsib võistkonda“ on jälle täie hooga käima läinud ning ootab sooviavaldusi kõikidelt amatöörspordi võistkondadelt, kellel on puudu osa uue hooaja eelarvest või ükskõik millest muust, mis teeb ühest tiimist tiimi.

Kampaania varasema võitja HK Säde juhatuse liige Helen Mahla räägib, kuidas kampaania võiduga kaasnenud rahasumma aitas neil taaselustada Tartus naiste hokivõistkonna.

“Pafi sponsorraha on olnud hokiklubile Säde väga suureks abiks. Alustasime naiste jäähokiga Tartus uuesti algusest eelmise aasta sügisel ning meie suurim mure oli, kas ja kuidas suudame klubi finantseerida nii palju, et naiste jäähoki Tartus jälle käima lükata ning seekord ka käigus hoida. Lisaks sellele oli meie suur unistus osaleda oma klubiga Eesti meistrivõistlustel.

Pafi abiga on meil õnnestunud hankida klubile võistlusteks vajalikud lisasärgid, tasuda meitrivõistlustel osalemiseks nõutud litsentsitasude ning jääaja eest, mis on vajalik treeningute läbiviimiseks, sest just jääaeg on meie klubi kõige suurem väljaminek.

Hea meel on selle üle, et meiega on selle esimese aasta jooksul liitunud palju endisi (tänu kellele saime kokku panna ka võistkonna meistrivõistlustel osalemiseks) ja uusi mängijaid ning loodame tõepoolest, et seekord Tartu jäähoki naiskond jääb ning on kunagi võimeline ka Eesti meistriks tulema.

Ehk saavad ka teised alustavad või uuesti alustavad klubid sellest indu juurde ja osalevad Pafi korraldatud konkursil, sest kaotada ei ole tõepoolest midagi, küll aga võita.

Suur tänu Pafile HK Säde naiskonna poolt.”

Kampaania “Sponsor otsib võistkonda” ootab registreeruma kõiki amatöörtasemel spordiga tegelevaid võistkondi. Rahvahääletuse tulemusena selguvad võitjad saavad premeeritud vastavalt 1500- ja 1000-euroste auhinnatšekkidega. Lisaks eripreemia Pafi enda lemmikule väärtuses 500 €.