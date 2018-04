Märtsis Delfis startinud Pafi korraldatud projekt „Sponsor otsib võistkonda” häältelugemise tulemusena on teada sponsorlepingu pälvinud võistkonnad, kes saavad juba peatselt uuele hooajale vastu minna märksa muretumal meelel.

Märtsis Delfis alguse saanud äraspidine kampaania, mis kutsus üles erinevaid võistkondi kandideerima Pafi välja pandud kolmele sponsorpaketile, leidis Eesti amatöörspordi võistkondade hulgas laialdase osavõtu: kokku registreerus kampaaniasse reeglitepäraselt 54 erinevat võistkonda. Osalejate hulgast võis leida nii purjesportlasi, triatleete kui ka motosportlasi.

Pärast rahvahääletusel kogunenud häälte kontrollimist on hea meel välja kuulutada peaauhinna võitjana Hokiklubi Säde, kellele kuulub 1500 € suurune sponsorleping. Teise koha ja 1000 € väärtuses sponsorlepingu Pafiga võitis HC Tallinna naiskond.

Lisaks peaauhindadele andis Paf välja auhinna oma lemmikule, väärtuses 500 €: „Sponsoriotsingus olid väga aktiivsed ja tugevad just ennekõike naiste tiimid, mis näitab seda, et naiste võistkonnavaim on erkordselt tugev. Sellest tulenevalt otsustas Paf kolmanda sponsorluse anda FC TRT77-le, kes kogus enim hääli meestest koosnevate meeskondade seas,” sõnab Pafi juht Allar Levandi lisades, et sääraseid põnevaid mõõduvõtte on kindlasti oodata tulevikuski.