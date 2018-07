Võrkpallinaiskond alistas teistkordselt Läti

Kolmandat vaatust dikteeris samuti Eesti, tabloolt käisid läbi eduseisud 12:7, 17:9. Anu Ennok tegutses alates kolmandast geimist libero positsioonil nagu ka eilses mängus. Geim kuulus eestlannadele tulemusega 25:10.

Nagu ka eile, mängiti veel ka neljas geim. Eesti koondis haaras kiirelt 5:0 eduseisu, ent Läti jõudis kahe punkti kaugusele 12:10. Mõni hetk hiljem oli seis 15:10 koduvõistkonna kasuks, aga lätlannad võitlesid visalt ning vähendasid kaotusseisu ühele punktile (15:14), mispeale Ojamets mõtlemisaja võttis. Läti viigistas seisu 16:16, ent seejärel muutus taas kindlamaks Eesti naiskond, minnes juhtima 20:17. Kolm järgmist punkti teenis Läti, viigistades 20:20 ning siis läksid lätlannad geimi juhtima 21:20. Lõpp kulges punkt-punktis, Kristel Moor viis Eesti ette 25:24, ent esimest geimpalli ei eraliseeritud ja taas oli seis viigis 25:25. Eliisa Peidi blokk tõi Eestile teise geimpalli seisul 26:25 ning see ka realiseeriti. Geim seega Eestile 27:25.

Taas andis peatreener Ojamets mänguaega kõikidele, Eesti resultatiivseim oli täna Eliisa Peit, kes panustas 12 punkti (+11). 10 silma jäi nii Kristiine Miileni, Liis Kullerkannu kui Kristel Moori arvele. Läti poolel kogus Marta Levinska 11 punkti (+7). Eesti teenis 10 blokipunkti, Läti 4, servil lõid eestlannad 13 ässa ja tegid 12 viga, Läti samad numbrid olid vastavalt 4 ja 8. Eesti vastuvõtt oli 48 ja rünnak 47%, Läti vastuvõtt oli 49 ning rünnak 31%.

Peatreener Andrei Ojamets sõnas pärast teist kontrollmängu, et võrreldes esimese kohtumisega jäi ta rohkem rahule viimase mänguga. "Vastuvõtul tegime natuke parema esituse, oma vigade arv on aga ikka liiga suur ja blokiga ei saa ka rahul olla. Rõõmu teeb see, et täna oli tööjaotus võrdsem, sain mõningaid asju proovida, Miilenit vastuvõtul näiteks," kommenteeris peatreener. "Seda võis oodata, et Läti täna mängib paremini, sest nad ei tulnud otse bussilt. Aga alates kolmandast geimist, kus hakkasime kõvemat servi lööma, siis sellega murdsime nad kiirelt, hea serviga on sellist noort võistkonda üsna lihtne murda. Kokkuvõttes olid need mängud igal juhul meile kasulikud," lisas juhendaja.

Kapten Julija Mõnnakmäe lisas, et hetkeseis naiskonnas on selline nagu olema peab. "Omavigu teeme ikka liigselt, aga üldiselt olid head esimesed treeningmängud, mis andsid hetkeolukorrast vajaliku ülevaate. Oleme poolteist nädalat treeninud ja eks iga korraga lähevad asjad vaikselt paremaks. Noored said ka kõik mängukogemust ja see on ainult positiivne," ütles Mõnnakmäe.

Järgmised kontrollmängud peab Eesti naiskond 4. ja 5. augustil Taani vastu.

Eesti naiskond kuulub EM-valiksarjas E-alagruppi koos Tšehhi, Soome ja Rootsiga. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja teise koha saanud naiskond.

15. augustil peetavas avamängus kohtuvad eestlannad Kalevi Spordihallis Soomega, 19. augustil kohtub Eesti naiskond võõrsil Rootsiga, 22. augustil mängitakse Tšehhiga võõrsil ja 25. augustil kodus. Ülejäänud kohtumised peetakse 2019. aastal. Rahvusnaiskond on koos treeninud nädal aega ja enne valikmänge peetakse ka kontrollkohtumisi.

Kontrollmängud:

26.07 kell 17:00 Eesti - Läti (Tallinn, Lilleküla Gümnaasiumis)