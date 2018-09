Võrkpalli MM sai õige hoo sisse: Eesti vana sõber Holland jahmatas olümpiavõitjaid ja USA pani Venemaa kotti

Siiani polnud suursoosikud väikesemate otsa koperdanud. Brasiilia, mis võitis Prantsusmaad 3:2, näis rühkivad alagrupi võidu poole, kuid Holland lõi kõik kaardid selles grupis sassi. Avageimi võitis Baris Brasiilia 25:21, kuid järgmistes geimides said tujutult tegutsenud sambamaa pojad vaid 20, 20 ja 21 punkti. Wouter Ter Maat tõi Hollandile 16 ja Thijs Ter Horst 15 punkti.

Esimeses tänases B-grupi mängus võitis Kanada Hiinat 3:1. Kanada ongi nüüd selles grupis kolme vooru järel ainuke täiseduga meeskond, kuid ees seisavad mängud Brasiilia ja Prantsusmaaga. Kahel viimati nimetatud MM-i soosikul ja Hollandil on kõigil kaks võitu ja üks kaotus, Hiina ja Egiptus pole võiduarvet avanud. Seega edasipääsejad on sisuliselt selgunud, lahtised on vaid kohad. Ja meenutagem, et võidud ja punktid võetakse alagrupiturniirilt vahegruppi kaasa, seda valusam oli tänane kaotus Brasiiliale. Huvitav fakt: Holland polnud 16 viimase aasta jooksul MM-il mänginud, Brasiilia võitis selle ajaga aga kolm tiitlit.

Holland on Eesti jaoks hästi tuttav vastane. 2010. aastal lõime Hollandit EM-valiksarja play-off’is 3:1 ja 3:0. Ka hiljem oleme nendega tihti sõprusmänge pidanud. 2015 võitsime neli korda ja kaotasime korra, mullu enne EM-finaalturniiri jäime alla kolm korda 2:3, 0:3, 1:3.

D-grupp

Põhjanaaber Soome läks vastamisi tiitlikaitsja Poolaga ja kaotas 1:3. Soosik võitis esimese geimi 25:20, teine venis pikaks ja soomlased said kätte kolmanda geimpalli – 28:26. Kuid siis oli jaks otsas, järgmistes geimides teeniti 16 ja 15 punkti.

Juba kolmanda 1:3 kaotuse sai noor Kuuba meeskond, mida Eesti suvel Challenger Cupil võitis. Täna saadi geim kätte Iraanilt, varem Poolalt ja Kuubalt.