VIDEOD JA FOTOD | Venno paugutas Itaalia klubi auklikuks, Tammemaa mäng lõppes Meistrite liigas suure skandaaliga!

õrkpalli Challenge Cupi poolfinaalis serveeris suure üllatuse Oliver Venno koduklubi Ankara Maliye Piyango, alistades võõrsil Itaalia meeskonna Ravenna Bunge 3:0 (21, 19, 23). STATISTIKA

Eesti koondise pommitaja tegi suurepärase mängu. Venno tõi kolme geimiga koguni 23 punkti. Kasutegur +19. Rünnak 53%. Neli ässa, kaks blokki. Võimas, Oliver, lihtsalt võimas! Kordusmäng peetakse nädala pärast Ankaras, edasipääsuks piisab eestlase klubile kahest geimist.

Meistrite liigas tehti algust väljalangemismängudega. Skandaalse võidu sai Timo Tammemaa klubi Maaseiki Noliko. Belgia meeskond mängis koduväljal Novosibirski Lokomotivi vastu väga südilt ja juhtis 25:23, 26:24 ja 20:17. Ometi suutsid venelased kolmandas geimis viigistada. Noliko võitles välja neli matšpalli, Lokomotiv päästis need kõik ja läks ise ette 28:27. Noliko viigistas 28:28. Mängu lõpp oli mitmes mõttes väga inetu. Novosibirsk ründas auti, nii vähemalt kohtunik näitas. Venemaa meeskond võttis videochallenge'i ja viitas Noliko blokipuutele. Videolt jäi tõesti mulje, et Noliko mängija puutus palli, aga videokohtunik jättis esialgse otsuse arusaamatul põhjusel jõusse. See ajas venelaste bulgaarlasest treeneri Plamen Konstantinovi täiesti marru ja ta jauras kohtunikuga nii kaua, kuni see andis talle punase kaardi ja lisapunkti Nolikole. Sellega oligi mäng läbi. Mõistagi jätkus protesteerimine. Kahte asja tuleb öelda: 1. venelastele tehti lõpus külma, 2. Noliko vääris varasema mängu põhjal võitu. Tammemaa panustas võitu 6 punkti (3 rünnakul, 2 blokis, 1 servil). STATISTIKA

Renee Teppani tööandja Trentino Diatec kaotas Meistrite liigas prantslaste Chaumontile üllatuslikult 2:3. STATISTIKA Teppan pääses platsile kolmanda geimi teiseks pooleks ja viiendas geimis kaotusseisus 8:11. Selle napi ajaga kogus ta kaks punkti. Trentino sidemängija Simone Giannelli on valinud väga veidra stiili: ta hoiab diagonaalründajad mängude kaupa suhteliselt kuival. Näiteks selles matšis said diagonaalründajad Teppan ja Luca Vettori 112 tõstest vaid 19. See käekiri muudab aga vastaste blokitaktika lihtsaks.

Selver sandis seisus

Credit24 Balti liiga veerandfinaali avamängus sai Tallinna Selver täna koduväljakul valusa 2:3 kaotuse Jekabpilsi Lušilt. Mäng oli väga üles-alla: 23:25, 25:18, 25:23, 22:25, 11:15. Eesti meistermeeskond jäi väga santi seisu, sest kahe võiduni mängitava seeria järgmine või järgmised mängud peetakse Lätis, kuna Jekabpils lõpetas põhiturniiril paremal kohal.

Selveri treener Austris Štals oli kaotuse järel väga löödud. "Me ei suutnud asja ära lõpetada. Viiendas geimis tegime servil liiga palju otsevigu. Ka blokk jättis soovida. Muidugi ma olen pettunud. See oli tähtis mäng. Nüüd tuleb võita kaks mängu võõrsil ja seal on palju raskem. Võimatu see pole, aga peame paremini tegutsema ja paremini mänguplaanist kinni pidama."

Vigastatud Taavi Nõmmistu asemel diagonaalründaja kohal mänginud Oliver Orav tõi 19 punkti (+10; rünnak 33%), Albert Hurt lisas 17 (+9; 46%), libero kohalt nurgaründajaks nihutatud Denis Losnikov 16 (+6; 46%) ning oma ülesannetega hästi hakkama saanud Reimo Rannar 11 (+11; 60%; 4 blokki). Vastaste resultatiivseim oli Rihards Pukitis 22 silmaga.



Märt Roosna: Trentino kaotas Chaumonti vastu kolmanda geimi 10:15 ja mängu 2:3. Teppan pääses platsile kaotusseisus 8:11 ja ega ta peale tiimikaaslaste ergutamise suurt midagi teha ei saanud, kuna sidemängija Simone Giannelli ei pidanud vajalikuks selja taha tõsta. Pagan, terve hooaeg sama asi! Olgu platsil Teppan või Luca Vettori, ikka tõsted nurgaründajatele ja keskele, aga diagonaal jooksku ja karaku niisama. Inimene võiks ju aru saada, et sedasi on vastaste blokil väga lihtne. Ka selle mängu ajal ütles prantslaste treener, et pöörake tähelepanu nurgale ja keskmisele. Teppan tõi siis pooliku kolmanda geimiga kaks punkti, rünnak 4st 2.

Märt Roosna: Trentino võitis neljanda geimi ilma Teppanita 25:21 ja viigistas seisu 2:2-le.

Märt Roosna: Tammemaa mäng sai skandaalse punkti! Viimases geimis viigiseisul 28:28 ründas Novosibirski meeskond auti. Nad võtsid videochallenge'i ja viitasid blokipuutele. Videolt jäi tõesti mulje, et Noliko mängija puutus palli, aga videokohtunik jättis esialgse otsuse jõusse. See ajas venelaste treeneri täiesti marru ja ta jauras kohtunikuga nii kaua, kuni see andis talle punase kaardi ja lisapunkti Nolikole. Sellega oligi mäng läbi. Timo Tammemaa tööandja sai võidu 3:0 (23, 24, 28). Eestlane panustas võitu 6 punkti (3 rünnakul, 2 blokis, 1 servil).

Märt Roosna: Noliko ja Novosibirski kolmas geim viigis 26:26. Nolikol on juba kolm matšpalli olnud.

Märt Roosna: Neljandas geimis Teppanit enam platsil ei ole.

Märt Roosna: Trentino kaotas kolmanda geimi Chaumonti vastu 20:25 ja on taga 1:2. Teppan pääses platsile ja on toonud kaks punkti. Kui enne sai õpetatud Trentino treenerit, et pangu eestlane mängu, siis nüüd juhendaks veidi sidemängijat Simone Giannellit: diagonaalründaja ei ole sul platsil vaid selleks, et käia mehi kallistamas ja kõvasti karjuda. Rohkem tõsteid Teppanile! Praegu peaks tal olema saldo 3st 2.

Märt Roosna: Ega Teppan eriti tõsteid ei saa, aga see-eest möirgab platsil kõvasti :) Trentino taga 14:17.

Märt Roosna: Trentino on kolmandas geimis taga 11:14, Teppan jätkuvalt platsil. Nii et keerake kõik Laola TV lainele, kui te juba seal ei ole.

Märt Roosna: Aga nüüd on mees platsil ja rünnak kirjas!

Märt Roosna: Jah, Teppan pole minu meelest käinud kordagi platsil siiani.

andruet: teppan pole üldse platsile saanud?

Märt Roosna: Noliko võitis ka teise geimi, 26:24.

Märt Roosna: Venno tõi Ankara võidumängus kolme geimiga koguni 23 punkti. Kasutegur +19. Rünnak 53%. Neli ässa, kaks blokki. Võimas, Oliver, lihtsalt võimas!

Märt Roosna: Trentino kaotas teise geimi 22:25 ja seis on viigis 1:1. Eestlane annaks nüüd muidugi tasuta nõu: pange ometi Teppan mängu :)

Märt Roosna: Olemas! Venno tüüriski Ankara Maliye Piyango Challenge Cupi poolfinaali esimeses mängus Ravenna vastu võidusadamasse. 3:0! 25:21, 25:19, 25:23. Suur samm finaali poole astutud, korduskohtumine peetakse Ankaras.

Märt Roosna: Tammemaa isiklik saak avageimis oli kasin, sest ta sai vaid kaks tõstet, millest lõi ära ühe. Blokis ja servil punkte ei lisandunud.

Märt Roosna: Ankara Maliye Piyango juhib Ravenna vastu juba 2:0. Geimid 25:21 ja 25:19. Vennolt koguni 14 punkti.

Märt Roosna: Timo Tammemaa ja Noliko said avageimi Novosibirskilt kätte - 25:23.

Märt Roosna: Noliko juhtis Novosibirski vastu 24:19, kuid nüüd on seis 24:22.

Märt Roosna: Trentino võitis esimese geimi kindlalt 25:17 ja juhib Chaumonti vastu 1:0. Nagu eeldada võiski alustas Teppan mängu pingil.

Märt Roosna: Selveri mängu punktitoojad. Vigastatud Taavi Nõmmistu asemel diagonaalründaja kohal mänginud Oliver Orav tõi 19 punkti (+10; rünnak 33%), Albert Hurt lisas 17 (+9; 46%), libero kohalt nurgaründajaks nihutatud Denis Losnikov 16 (+6; 46%) ning oma ülesannetega hästi hakkama saanud Reimo Rannar 11 (+11; 60%; 4 blokki). Vastaste resultatiivseim oli Rihards Pukitis 22 silmaga.

Märt Roosna: Hea uudis Ravennast: Venno ja Maliye Piyango on võitnud avageimi 25:21.

Märt Roosna: Selveri treener Austris Štals oli kaotuse järel väga löödud. "Me ei suutnud asja ära lõpetada. Viiendas geimis tegime servil liiga palju otsevigu. Ka blokk jättis soovida. Muidugi ma olen pettunud. See oli tähtis mäng. Nüüd tuleb võita kaks mängu võõrsil ja seal on palju raskem. Võimatu see pole, aga peame paremini tegutsema ja paremini mänguplaanist kinni pidama."

Märt Roosna: 11:15. Jekabpils võitis esimese veerandfinaali 3:2. Selver on väga halvas seisus, sest kahe võiduni mängitav seeria jätkub Lätis.

Märt Roosna: 11:14. Juba jooksevad Jekabpilsi vahetusmängijad platsi äärele hõiskama.

Märt Roosna: 11:13. Abolinsi rünnak.

Märt Roosna: 11:12. Selver nõuab ülepalli, kuid kohtunik seda ei näinud. Orav vaidleb veel pikalt, kuid see ei aita midagi. Selver on viiendas geimis teinud juba viis serviviga.

Märt Roosna: 11:11. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 11:10. Hurt viib Selveri ette ja võidule lähemale.

Märt Roosna: 10:10. Selver päästab kaks Jekabpilsi rünnakut, kuid kolmas toob lätlastele punkti.

Märt Roosna: Autoriks oli vist Kivisild.

Märt Roosna: 10:9. Hea serv pallima pandud Timo Lõhmuselt ja Selver nopib blokipunkti.

Märt Roosna: 9:9. Jekabpilsi rünnakuviga.

Märt Roosna: 8:9. Ka Vanker eksib servil.

Märt Roosna: 8:8.

Märt Roosna: 7:8.

Märt Roosna: 7:7. Losnikov viigistab.

Märt Roosna: 6:7. Hurda serviviga.

Märt Roosna: 6:6. Rannari blokk!

Märt Roosna: 5:6. Lätlased on viisakad rahvas, vastab samaga.

Märt Roosna: 4:6. Orav läheb servil riskima, kuid lööb võrku.

Märt Roosna: 4:5. Jekabpils ründab auti.

Märt Roosna: 3:5.

Märt Roosna: 3:4.

Märt Roosna: 2:4.

Märt Roosna: 2:3. Losnikovilt serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Kivisild teeb rünnakutööd keskelt korralikult.

Märt Roosna: 1:2 Orav lööb auti.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: Algamas on ka Venno mäng ja kell 21.30 pannakse pall mängu Meistrite liigas meie mängijate osalusel.

Märt Roosna: 22:25. Aga ei - Jekabpils viigistab ja tuleb viies geim.

Märt Roosna: 22:24. Taas Losnikov blokist auti.

Märt Roosna: 21:24. Losnikov lööb blokist auti.

Märt Roosna: 20:24.

Märt Roosna: 20:23. Hurt lajatab palli maha.

Märt Roosna: 19:23.

Märt Roosna: 19:22. Orava rünnak.

Märt Roosna: 18:22. Nüüd jäi libero Vahtras pallingu vastuvõtuga hätta ja pall löödi kohe meie poolele maha.

Märt Roosna: 18:21.

Märt Roosna: 18:20. Jekabpilsi blokk võrgus.

Märt Roosna: 17:20.

Märt Roosna: 15:20.

Märt Roosna: 15:19.

Märt Roosna: 15:17. Orava rünnak.

Märt Roosna: 13:16.

Märt Roosna: 12:15. Selver pole sugugi alla andnud ja võitleb edasi. Tuldi ju eelmises geimis väga suurest kaotusest välja. Vanker võtab julgelt enda peale ka rünnakulahendusi ja tal on kirjas juba viis punkti.

Märt Roosna: 5:12. Losnikov jääb hätta servi vastuvõtul ja vägisi hakkab tunduma, et ka seekord läheb nendel võistkondadel parema selgitamiseks vaja viit geimi.

Märt Roosna: 5:10. Orav püütakse blokiga kinni ja vahe käriseb juba suureks.

Märt Roosna: 4:8.

Märt Roosna: 2:5. Taas alustab Jekabpils geimi paremini.

Märt Roosna: Oraval on 16, Hurdal 13, Losnikovil 9 ja Rannaril 8 punkti.

Märt Roosna: 25:23. Selveri blokk peab ja nad lähevad mängu juhtima 2:1.

Märt Roosna: 24:23. Jekabpilsi rünnak auti.

Märt Roosna: 23:23. Orav!

Märt Roosna: 22:23.

Märt Roosna: Vabandust, ikka 22:22.

Märt Roosna: 21:21.

Märt Roosna: 21:22. Pukitis viib lätlased ette.

Märt Roosna: 21:21.

Märt Roosna: Meistrite liigas on korralik üllatus õhus, Belchatow juhib itaallaste Civitanova vastu 2:0.

Märt Roosna: 20:20.

Märt Roosna: 18:20. Aga nalja pole lätlastega...

Märt Roosna: Hea serviseeria Hurdalt, ta alustas seisult 13:18.

Märt Roosna: 18:18. Losnikovi blokk viigistab.

Märt Roosna: 17:18. Hurda äss teeb vahe minimaalseks.

Märt Roosna: 15:18.

Märt Roosna: 12:16.

Märt Roosna: 12:15. Nalja pole, Selveri hea hoog on raugenud ja Jekabpilsi ebatavapärased manöövrid on toitnud.

Märt Roosna: 7:8.

Märt Roosna: Orav on kogunud juba 11 punkti, Rannar ja Hurt 6.

Märt Roosna: 25:18. Selver viigistab üldseisu.

Märt Roosna: 22:16. Kaupo Kivisilla blokk ja tundub, et see geim on tehtud.

Märt Roosna: 21:16. Vanker hanitab selles geimis juba teist korda edukalt.

Märt Roosna: 20:16.

Märt Roosna: 16:12. Selver kontrollib teist geimi päris kenasti. Tore näha, et noor sidemängija Renet Vanker julgeb kohati väga kiiret mängu mängida. Teises geimis on ka Hurt üles leitud ja tal juba neli õnnestunud rünnakut kirjas.

Märt Roosna: 10:5. Orav servib, Rannar blokib ja seis on juba lõbusam.

Märt Roosna: 8:5. Midagi pole öelda: liiga statistiliselt kõige resultatiivseim ja efektiivseim mängija Oliver Orav suudab liidrirolli täita küll. Selver jäi taha 1:4 ja oli oht, et vastane libiseb pikalt ette, kuid Orava hea serviseeria toel on seis muutunud totaalselt.

Märt Roosna: Mõni sõna esimesest geimist. Orav 7 punkti, rünnak hiilgav: 9st 7. Samas Losnikov 10st 3 ja Hurt sai kõigest ühe tõste. Samuti olid unustatud tempomehed. Liiga lihtsat mängu mängis avageimis Selveri sidemängija Renet Vanker.

Märt Roosna: 23:25. Jekabpils läheb 1:0 juhtima.

Märt Roosna: 23:24. Abolins põrutab ässa.

Märt Roosna: 23:23. Selver loodab peamiselt Oravale ja kahel viimasel korral on ta ka ära löönud.

Märt Roosna: 21:21.

Märt Roosna: 19:19. Ridamisi õnnestumisi Jekabpilsi poolt ja krooniks on blokk Losnikovile.

Märt Roosna: 19:16. Orava püss paukus taas.

Märt Roosna: 16:14. Selveril väike edu tänu blokipeole: lisaks Rannarile sai magusa punkti kirja ka Albert Hurt.

Märt Roosna: 14:13. Reimo Rannar hiilgas kahel korral järjest blokis.

Märt Roosna: Seis viigis 13:13.

Märt Roosna: Selver juhib 8:6. Nemad on esimesest krambist kiiremini üle saanud. Losnikov on saanud juba viis tõstet ja nendest ka kaks ära löönud.

Märt Roosna: Selver juhib 6:5. Algus on mõlemalt poolt rabe. Selver otsib selles koosseisus õiget mängu.

Märt Roosna: Selveri mäng algab! Nagu ennustasime ongi Losnikov kehastunud nurgaründajaks ja Orav on diagonaalis.

Märt Roosna: Hea küsimus. Praegu ei ole meil infot, et otsus Pariis play-off'ist eemale jätta oleks muudetud.

panda: Kas te teate, kas Paris Volley lastakse siis play-offi Prantsusmaal või mitte?

Märt Roosna: Challenge Cupi teises poolfinaalis sai Olympiacos võõrsil 3:0 jagu Gazpromist.

Märt Roosna: Prantsusmaalt saabus meile info, et Chaumonti diagonaalründaja Stephen Boyer on täna säärelihesevigastuse tõttu audis olema. Näis. See teeks Trentino ülesande muidugi palju kergemaks, sest Boyer on Prantsusmaa koondise üks kõige ohtlikuma käega mees.

Märt Roosna: Kihlveokontorite koefitsendid ei räägi muidugi kogu tõde, kuid mingi pildid nad annavad. Üks Eesti suurem portaal peab Trentinot (koefitsent 1,25) ja Selverit (1,7) ja Nolikot (1,64) täna soosikuteks, Ankarat (4,2) mitte. Üsna huvitav, et Belgia klubi peetakse Novosibirski vastu soosikuks.

Märt Roosna: Ühtlasi on oodatud kõik asjakohased prognoosid :)

Märt Roosna: Selver ilmselt lahendab tekkinud probleemi nii, et Oliver Orav mängib diagonaalründaja kohal ja Denis Losnikov liigub libero kohalt nurgaründajaks.

Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/itaalia-tippklubist-peatselt-lahkuv-teppan-trentino-maagia-aitab-mind-kovasti?id=81419293

Märt Roosna: Tere, kõik head võrkpallisõbrad! Aga ka halvad võrkpallisõbrad, kui selliseid peaks olemas olema. Hoiame täna tähtsatel sündmustel pilgu peal. Põnev on näha, kuidas saab hakkama Selver, kes kaotas eelmisel nädalal kapten Taavi Nõmmistu. Renee Teppan alustab kohtumist tõenäoliselt pingil, Timo Tammemaa seevastu kindlasti algkoosseisus. Venno klubi on kirjade järgi autsaider, kuid tänavu on nad Türgi liigas paljudele tippudele säru teinud. Tuleb põnev õhtu!