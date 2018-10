VIDEO | Võrkpalli MM-i finaalist kujunes uskumatu ühe mehe show

Finaalmängust jääb meelde eelkõige Poola diagonaalründaja Bartosz Kureki imeline mäng. Ta tõi koguni 24 punkti (20 rünnakul, 2 blokiga, 2 serviga). Eriti uskumatu oli raskeid tõsteid saanud 205-sentimeetrise võrkpalluri realiseerimine rünnakul – 29-st 20! 69 protsenti! MM-i finaalis, maailma tippblokeerijate vastu. Kuna ta tõi ka poolfinaalis USA vastu 29 punkti, siis ei olnud turniiri väärtuslikumas mängijas kahtlust.

Poland 🇵🇱 @PolskaSiatkowka triumphs over Brazil 🇧🇷 @volei to retain the world title for 4 more years. The Poles shut out the Olympic champions 3-0 (28-26, 25-20, 25-23).

Here are the highlights!

Game report: https://t.co/fDO2KJjthR